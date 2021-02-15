Вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала о тайном ребенке певца

Вдова эстрадного певца Иосифа Кобзона Нелли в эфире программы «Ты не поверишь» впервые рассказала о тайном приемном сыне. Запись передачи опубликована на сайте канала НТВ.

«Он нам достался ребенком. Он живет в Армении, и когда он приезжает, мы стараемся всегда охватить его вниманием, если дочь в Москве или сын», — поделилась супруга артиста.

Она также рассказала, что муж изменял ей, однако она прощала его. «Мне повезло, что я встретила человека, которого я смогла столько лет любить, обожать, не критиковать, не спорить, не ссориться», — сказала Нелли Кобзон.

5 февраля сообщалось, что сын Нелли Кобзон Андрей начнет продавать вино под брендом «Вдова Кобзона». Вдова исполнителя заявила, что не видит в этом «ничего такого». По ее словам, сын уже подал заявку на регистрацию товарного знака.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти эстрадного певца стала четвертая стадия рака: он боролся с заболеванием 15 лет. Артиста похоронили на Востряковском кладбище Москвы рядом с могилой его матери.