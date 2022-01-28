Зеленский назвал один из главных рисков для Украины

Борьба с олигархическими группами и их влиянием является главным приоритетом для Украины после деэскалации конфликта в Донбассе и восстановления экономики. Об этом во время пресс-конференции для иностранных журналистов заявил президент республики Владимир Зеленский, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Политик назвал деятельность олигархов серьезным риском для безопасности и внутренней стабильности страны. Он подчеркнул, что неспособность государства контролировать влияние богатейших людей на систему может привести к серьезным потрясениям внутри его границ.

В этой связи глава государства напомнил о событиях, связанных с уголовным делом экс-президента Петра Порошенко. Он призвал украинцев осознать, что бывший украинский лидер больше не является носителем власти, а действующее руководство республики нуждается в доверии граждан.

«Единство власти, доверие к президенту и понимание другими политиками, что они лишь бывшие или будущие президенты — понимание мудрое и честное. Оно делает наше государство единым и сильным», — заявил Зеленский.

Ранее стало известно, кого жители Украины считают самым вредным олигархом для своей страны. В список вошли глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, экс-президент Петр Порошенко, бизнесмен Игорь Коломойский и другие знаменитые украинцы.

