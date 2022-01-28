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Девушка сделала пошлое тату ради отношений с мастером и устыдилась годы спустя

Джемма набила на бедре татуировку в виде кошки с надписью «погладь меня» ради мужчины

Фото: Shutterstock

Девушка устыдилась своей татуировки с пошлым смыслом, которую она сделала во время отношений с мужчиной, и начала избегать врачей. Соответствующий материал публикует The Sun.

Журналисты издания обратили внимание на историю Джеммы (Gemma), которая появилась в одном из эпизодов британского реалити-шоу Tattoo Fixers («Работа над ошибками: татуировки»). В разговоре с тату-мастерами она призналась, что по глупости набила настолько плохую татуировку, что теперь избегает врачей и регулярные осмотры.

«Мне очень нравился один татуировщик, он часто заходил к моему другу. Несмотря на то, что он бил не очень хорошие рисунки, я позволила ему сделать мне любое изображение на его вкус. Я испытывала влечение к этому мужчине, все просто», — объяснила она. Тату-мастер набил на бедре героини материала кошку с надписью «погладь меня».

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Джемма отметила, что тогда ей удалось вступить в отношения с этим мужчиной, однако в дальнейшем неприличный подтекст рисунка начал ее смущать. «Когда я рожала сына, мне делали кесарево сечение. Естественно, я была без одежды, и медсестра дразнила меня, что было очень неприятно», — вспомнила она.

Специалисты помогли девушке, перекрыв старое изображение татуировкой в виде фотокамеры.

В августе 2021 года другая девушка разглядела пошлый рисунок в новой татуировке и огорчилась. Кристал Шип Келли (Crystal Ship Kelly) набила на животе большой бараний череп с рогами. Героиня материала объяснила, что, когда она надевает джинсы с высокой посадкой, нижняя часть изображения закрывается, и создается впечатление, будто на ее животе нарисована голая женщина с раскинутыми ногами.

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Айсель Эюбова
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