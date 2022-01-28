Германия рассказала об обязанности помогать Украине из-за Второй мировой войны

Германия действительно несет ответственность перед странами бывшего СССР, в частности, перед Украиной, за все страдания, причиненные ее народу в ходе Второй мировой войны. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью изданию WAZ.

«Именно поэтому мы также несем историческую ответственность за то, чтобы сделать все возможное для предотвращения новой военной эскалации», — отметила она.

Хотя, по словам самой Бербок, Россия также пострадала от Германии в ходе Второй мировой войны, дипломат не прокомментировала ответственность перед ней.

В ноябре 2021-го посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, и архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину при президентстве Леонида Кучмы.