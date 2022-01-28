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Россияне назвали предпочтительные для пенсии города

«Работа.ру» и «СберНПФ»: наиболее предпочтительным для пенсии городом названа Москва

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Более 60 процентов россиян готовы на пенсии переехать в другой город. Наиболее предпочтительными городами для этого периода жизни назвали Москву, Сочи и Санкт Петербург. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ», сообщают РИА Новости.

В опросе приняли участие более семи тысяч респондентов. В качестве городов для пенсии Москву, Сочи и Санкт Петербург выбрали 32 процента, 27 процентов и 26 процентов респондентов соответственно. В топ-5 списка оказались Ялта (21 процент) и Краснодар (17 процентов).

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Часть опрошенных (по 14 процентов) посчитали предпочтительными для пенсии Калининград и Екатеринбург. Опрошенные также выделили Иркутск — за него выступили 13 процентов. В Новосибирске провести пенсию захотели 11 процентов опрошенных. Остальные города в рейтинге набрали менее 10 процентов.

Что касается расходов на переезд, то 33 процента опрошенных готовы ради этого продать жилье в родном городе. 23 процента респондентов рассчитывают на государственную пенсию, а 22 процента будут сдавать недвижимость в аренду. Часть будущих пенсионеров (17 процентов) планируют жить на доход от собственного бизнеса, а 7 процентов рассчитывают на помощь детей и родственников.

В октябре 2021 года аналитики IT-компании Realiste заключили, что среди районов Москвы наиболее подходящим для комфортной жизни на пенсии считается территория рядом со станцией метро «Театральная». В топ-3 списка также вошли районы около станции метро «Таганская» и кинотеатра «Иллюзион».

Нина Ташевская
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