Японские байкеры напали на отделение полиции из-за избитого подростка

В японском городе Окинава несколько сотен молодых людей закидали полицейский участок камнями и яйцами. Об этом сообщает Okinawa Times, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 28 января. Поводом для массового нападения на участок стали сообщения о том, что полицейский ударил дубинкой по лицу 17-летнего подростка. Согласно опубликованным данным, полиция получила жалобу на то, что ночью по улицам города шумно и с превышением скорости ездят мотоциклисты. При этом получивший удар подросток не имел никакого отношения к байкерам: в момент, когда его остановили правоохранители, он ехал на мотоцикле из круглосуточного магазина.

После того, как информация о произошедшем была опубликована в соцсетях, японская молодежь собралась перед зданием местного полицейского участка и начали забрасывать его камнями, петардами, палками и яйцами. По данным издания, здание участка получило видимые повреждения. Информации о применении правоохранителями силы по отношению к собравшейся молодежи не поступало.

В 2019 году на японском острове Окинава арестовали троих американских морских пехотинцев за нападение на полицию. Сообщалось, что морпехи в состоянии алкогольного опьянения наносили удары по двум патрульным автомобилям полиции, разбив лобовое стекло одного из них. После этого солдаты скрылись с места преступления.