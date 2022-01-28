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Стало известно о погибшем в крушении вертолета Ми-8 под Ульяновском

В крушении вертолета Ми-8 под Ульяновском погиб 27-летний бортовой инженер

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В крушении вертолета Ми-8 под Ульяновском погиб 27-летний бортовой инженер Влад Шевцов. Об этом сообщаетTelegram-канал SHOT.

По информации SHOT, он скончался до прибытия медиков.

Согласно информации Telegram-канала 112, на борту, помимо Шевцова, находились 38-летний Сергей Кондратенко и 23-летний Владислав Музоров. Они получили различные травмы.

Вертолет упал на лед реки неподалеку от поселка Дубки.

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Роман Кирьянов
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