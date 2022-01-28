В Минобороны назвали предварительную причину крушения Ми-8 под Ульяновском

Причиной крушения военного вертолета Ми-8 в Ульяновской области могла стать техническая неисправность. Такую предварительную причину падения воздушного судна назвали в Минобороны, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что вертолет совершил жесткую посадку при выполнении планового полета. По данным Минобороны, экипаж не пострадал.

О жесткой посадке военного вертолета на лед в поселке Дубки под Ульяновском стало известно в пятницу, 28 января. Telegram-канал «112» сообщил, что на месте находятся трое пострадавших — один из них без сознания, еще двое ранены.

В июне 2021 года военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Ленинградской области. Погибли трое военнослужащих, их наградили посмертно, так как они до последнего уводили падающее воздушное судно от жилых домов одного из населенных пунктов.