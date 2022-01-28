В российском регионе разбился военный вертолет

В Ульяновской области около поселка Дубки разбился военный вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным авторов канала, пилот вертолета жив. О пострадавших в результате крушения воздушного судна в российском регионе не сообщается.

На месте ЧП очевидцы наблюдают трех человек. Один из них находится без сознания, остальные ранены.

Как сообщает источник ТАСС, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на лед реки. Собеседник агентства заявил, что в результате падения никто не погиб.

Ранее вертолет Ми-8 в Красноярском крае совершил аварийную посадку, так как задел кроны деревьев. На борту находились три члена экипажа, они не пострадали. Как сообщили в СК, вертолет следовал по маршруту Валек — Светлогорск — Игарка.