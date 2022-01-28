Жители Земли оценили внешнюю политику России

29 процентов жителей Земли позитивно оценивают влияние внешней политики России на ситуацию в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Gallup International и холдинга «Ромир».

Согласно данным опроса, наиболее стабилизирующей ее считают в Албании (86 процентов респондентов) Вьетнаме (76 процентов), Сербии (64 процентов), Казахстане (62 процентов) и Индии (57 процентов). При этом только 44 процента россиян отметили положительное влияние внешней политики своей страны.

В то же время 46 процентов респондентов посчитали действия России на мировой арене дестабилизирующими. Наиболее негативно к внешней политике Москвы относятся на Украине (74 процентов), в Австрии (70 процентов), Германии, самопровозглашенном Косово и Польше — по 69 процентов, Чехии (68 процентов), Швейцарии (66 процентов) и Австралии (65 процентов). В США же 57 процентов опрошенных заявили о дестабилизирующей роли Москвы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что эскалация вокруг Украины может изменить мир. «Если силы двинутся туда [на Украину], это будет самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны. Это изменит мир», — подчеркнул он. Политик добавил, что рассуждать о вероятности эскалации вокруг Украины — это «как гадать на чайных листах».

