Байден предрек изменение мира в случае эскалации вокруг Украины

Президент США Джо Байден заявил, что эскалация вокруг Украины может изменить мир. Об этом пишет РИА Новости.

«Если силы двинутся туда [на Украину], это будет самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны. Это изменит мир», — подчеркнул он.

Политик добавил, что рассуждать о вероятности эскалации вокруг Украины — это «как гадать на чайных листах».

Ранее лидеры Великобритании, США и ЕС обсудили «беспрецедентный пакет санкций» в отношении России в случае обострения конфликта вокруг Украины. Политики решили, что в случае российского вторжения на Украину нужно предпринять карательный ответ, в том числе ввести «беспрецедентный пакет санкций».

