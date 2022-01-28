Российский политолог исключил возможность войны в Донбассе

Слухи о скорой войне в Донбассе, равно как и отъезд западных дипломатов из Украины, — лишь последствия медиа-истерии, призванной сопровождать переговоры на высоком уровне и реальное разграничение сфер влияния между Россией и США. Об этом в разговоре с порталом News.ru заявил российский политолог Богдан Безпалько.

По словам эксперта, если бы западные страны в действительности были уверены, что Москва начнет военные действия против Киева, они бы эвакуировали свои посольства и из российской столицы тоже. Нынешние действия украинских союзников он назвал попыткой «сохранить лицо».

Политолог исключил возможность военного конфликта в Донбассе с участием российских войск и предположил, что «несостоявшаяся война» в конце концов будет подана как заслуга Украины и США.

«Я надеюсь, что горячей войны на Донбассе не будет, что впоследствии это объявят заслугой американского и украинского руководства и именно якобы благодаря давлению на Россию этой агрессии удалось избежать», — пояснил Безпалько. При этом он не исключил и возможных провокаций на линии разграничения со стороны Киева.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дестабилизации обстановки в Донбассе из-за «российской агрессии» сейчас избежать невозможно. При этом он пообещал, что Киев приложит все усилия для предотвращения военной интервенции в регионе со стороны Москвы.