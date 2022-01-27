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Кулеба заявил о невозможности избежать дестабилизации в Донбассе

МИД Украины: нельзя избежать дестабилизации в Донбассе, но есть шанс предотвратить войну

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Россия неизбежно будет дестабилизировать ситуацию в Донбассе, но у Украины есть шанс предотвратить боестолкновения и полномасштабную войну. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, его слова цитирует «РБК-Украина».

«Количество российских войск становится все большим, но мы полагаем, что сейчас план России состоит в том, что использовать угрозу применения силы, чтобы дестабилизировать Украину изнутри, посеять панику и заставить нас идти на уступки», — заявил Кулеба.

По его словам, обострение ситуации в регионе происходит уже сейчас. Оно заключается, как полагает министр, не только в концентрации войск на границе, но и проведении регулярных кибератак, распространении дезинформации, чтобы дестабилизировать обстановку. «Украина готова к любым сценариям, мы не должны исключать ничего, но мы понимаем, что военная операция — это то, что они пока держат в кармане, они не будут прибегать к этому до использования других вариантов», — пояснил глава МИД.

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Он также призвал украинских союзников оказать стране любую помощь, но указал, что наиболее ценными станут усилия в области «hard power» — поставки оружия и боеприпасов. При этом Кулеба подчеркнул, что идти на уступки Украина больше не собирается. «Мы были более чем конструктивными в последние годы, мы конструктивно настроены и сейчас, но на уступки должна идти Россия», — заключил дипломат.

Ранее Кулеба подтвердил отказ Украины от любых переговоров с самопровозглашенными республиками Донбасса — ДНР и ЛНР. Он указал, что диалог с ними не предусмотрен Минскими соглашениями, а потому Киев будет разговаривать напрямую с Москвой. «Это вопрос принципа», — пояснял министр.

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Михаил Кириллов
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