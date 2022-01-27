Глава МИД Украины оценил возможность прямых переговоров с лидерами ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил возможность прямых переговоров с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом 27 января сообщает «РБК — Украина».

«Этого не случится, это вопрос принципа», — заявил Кулеба.

По его словам, переговоры между Киевом и лидерами ДНР и ЛНР являются главным требованием России, однако они не предусмотрены Минскими соглашениями. Москва пытается снять с себя ответственность за происходящее в Донбассе, считает глава МИД.

«Это конфликт между Украиной и Россией, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними [с Москвой]», — сказал Кулеба.

26 января в Париже завершилась встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина. Российскую делегацию представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что переговоры прошли в непростой обстановке.

