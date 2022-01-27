Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава МИД Украины оценил возможность прямых переговоров с лидерами ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Кулеба о переговорах с лидерами ДНР и ЛНР: этого не случится

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил возможность прямых переговоров с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом 27 января сообщает «РБК — Украина».

«Этого не случится, это вопрос принципа», — заявил Кулеба.

По его словам, переговоры между Киевом и лидерами ДНР и ЛНР являются главным требованием России, однако они не предусмотрены Минскими соглашениями. Москва пытается снять с себя ответственность за происходящее в Донбассе, считает глава МИД.

«Это конфликт между Украиной и Россией, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними [с Москвой]», — сказал Кулеба.

26 января в Париже завершилась встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина. Российскую делегацию представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что переговоры прошли в непростой обстановке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Россия сочла неприемлемой даже мысль о войне с Украиной
Активистка Femen с ребенком оголила грудь у офиса Зеленского
Российский врач рассказал «о редком, но грозном» синдроме при омикроне
В МИД высказались об отставке главкома ВМС ФРГ из-за слов о возвращении Крыма
В МИД России рассказали о готовности эвакуировать россиян с Украины
На Украине рассказали о новых мерах контроля за соблюдением перемирия в Донбассе
Вице-мэра российского города задержали по делу о злоупотреблении полномочиями
Раскрыты подробности образа жизни самого молодого миллиардера в мире
Марина Хлебникова показала свою квартиру после пожара
В Disney ответили на критику «Белоснежки» за стереотипы о людях с дварфизмом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter