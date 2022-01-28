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Сенаторы США захотели резко увеличить военную помощь Украине

Reuters: сенаторы США разрабатывают проект, который резко увеличит военную помощь Украине

Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Reuters

Группа сенаторов США работает над законопроектом, который резко увеличит военную помощь Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Проект разрабатывается пятью демократами и пятью республиканцами. Неизвестно, насколько именно конгрессмены планируют увеличить поставки вооружений и оборудования на Украину, но собеседник издания рассказал, что рост будет «существенный». Отмечается, что, согласно плану авторов законопроекта, он должен быть принят сенатом на следующей неделе.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что США начали поставку нового пакета военной помощи Украине, который включает летальные и нелетальные средства. Как отметил Кирби, в последние дни на Украину отправили три партии военной помощи весом почти в 300 тонн. «Готовятся новые поставки. Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», — добавил он, отказавшись раскрыть их содержимое.

Марина Совина
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