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В Кремле рассказали о составе пула журналистов на Олимпиаде в Пекине

Представитель Кремля Песков: на Олимпиаду в Пекине поедет минимизированный пул журналистов

Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Состав пула журналистов на зимних Олимпийских играх в Пекине от России будет минимизированным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он добавил, что делегация спортсменов будет иметь обычный размер.

По словам представителя Кремля, текущая Олимпиада проводится в непростых эпидемиологических условиях, что приходится учитывать при формировании делегаций.

Ранее Песков рассказал, что у президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина запланированы переговоры. На них лидеры двух стран обсудят диалог Москвы и США о гарантиях безопасности и стратегическую стабильность в Европе.

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Роман Кирьянов
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