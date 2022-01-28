В Кремле рассказали о составе пула журналистов на Олимпиаде в Пекине

Состав пула журналистов на зимних Олимпийских играх в Пекине от России будет минимизированным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он добавил, что делегация спортсменов будет иметь обычный размер.

По словам представителя Кремля, текущая Олимпиада проводится в непростых эпидемиологических условиях, что приходится учитывать при формировании делегаций.

Ранее Песков рассказал, что у президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина запланированы переговоры. На них лидеры двух стран обсудят диалог Москвы и США о гарантиях безопасности и стратегическую стабильность в Европе.