Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев назвал ключевую проблему

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев: проблема доходов носит ключевой характер
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Medvedev / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ключевой проблемой бедность и низкие доходы в интервью ведущим СМИ, включая «Ленту.ру».

По словам Медведева, проблема доходов носит ключевой характер, так как с ней связаны и другие вопросы, в том числе проблемы здоровья и преступности.

Помимо этого, в повестке дня находятся и другие вопросы касательно развития экономики, коррупции, технологические проблемы, проблемы технологического отставания, а также необходимости создания современной инновационной экономики. «Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», — подчеркнул зампред Совбеза России.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что основной враг России — это низкие доходы миллионов граждан. Он уточнил, что такая ситуация может угрожать стабильному развитию государства. В ближайшие три года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на вопрос о возможности нового локдауна в России
Москвичам пообещали снег и порывистый ветер
Названа смертельная опасность Олимпийских игр в Китае
Риелторы рассказали об изменении ипотечных ставок в 2022 году
Простой советский способ крепче спать заинтересовал американцев
Медведев назвал условие наказания антиваксеров
Медведев увидел корни недоверия к вакцинам в 1990-х годах
Медведев заявил о политических и коммерческих причинах непризнания «Спутника V»
Лавров взял на личный контроль помощь семье погибшей в Казахстане россиянки
Политолог заявил об успехе «дипломатической игры» России с США и НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter