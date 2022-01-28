Медведев назвал ключевую проблему

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ключевой проблемой бедность и низкие доходы в интервью ведущим СМИ, включая «Ленту.ру».

По словам Медведева, проблема доходов носит ключевой характер, так как с ней связаны и другие вопросы, в том числе проблемы здоровья и преступности.

Помимо этого, в повестке дня находятся и другие вопросы касательно развития экономики, коррупции, технологические проблемы, проблемы технологического отставания, а также необходимости создания современной инновационной экономики. «Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», — подчеркнул зампред Совбеза России.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что основной враг России — это низкие доходы миллионов граждан. Он уточнил, что такая ситуация может угрожать стабильному развитию государства. В ближайшие три года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей.