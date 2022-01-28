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К соратнику бывшего спикера Верховной Рады пришли с обыском

Сотрудники ГБР Украины пришли с обыском к депутату Верховной Рады Олегу Воронько

Фото: пресс-служба ДБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины пришли с обыском к депутату Верховной Рады Олегу Воронько, который состоит в межфракционном объединении (МФО) «Разумная политика» бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает Vesti.ua.

«Обвинения в его адрес — привлечены за уши. Сейчас я направляюсь к нему, другие народные депутаты из МФО — тоже. Политические преследования и деятельность "нового ГБР" — в действии!», — рассказал Разумков о визите силовиков к его соратнику.

Пресс-служба ГБР сообщила, что у Воронько проводятся обыски в рамках уголовного дела по факту подделки документов.

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Осенью 2021 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не получило подтверждения происхождения 132 миллионов гривен в декларации Воронько.

В ноябре 2021 года были опубликованы результаты опроса, согласно которым большинство украинцев проголосовали бы во втором туре президентских выборов за Разумкова, а не за действующего главу государства Владимира Зеленского.

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Алевтина Запольская
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