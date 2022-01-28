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Найдена вакансия мечты для влюбленных на изолированном острове

Влюбленным предложили вакансию на изолированном от людей острове Рона в Шотландии

Фото: страница Isle of Rona на Facebook

На изолированном от людей острове Рона в Шотландии (архипелаг Внутренние Гебриды) найдена вакансия мечты для влюбленных. Об этом сообщает Mirror.

Рона расположена на севере страны, ближайшая суша находится в 18 километрах к западу. На небольшом острове сейчас проживают всего два человека. Отмечается, что они опубликовали вакансию с целью «удвоить популяцию Роны».

В список обязанностей войдут техническое обслуживание дорог, автономных источников электроэнергии, транспортных средств и прачечных в жилых домах. Также пара должна быть готова к охоте на оленей и обслуживанию туристов. Новым работникам предложат поселиться в одном из четырех каменных коттеджей с видом на морскую гавань.

Ранее в декабре 2021 года на удаленном острове Пил в Великобритании появилась вакансия управляющего баром. В качестве идеального соискателя власти видят человека, хорошо знающего местность и ее историю. Успешному кандидату также необходимо будет смотреть за всем островом, сохраняя его историю и красоту.

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Мария Гейн
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