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Застреливший демонстрантов американец захотел вернуть конфискованное оружие

Адвокат Риттенхауса подал ходатайство в суд о возвращении конфискованной винтовки

Фото: Sean Krajacic / Reuters

Застреливший двоих демонстрантов Кайл Риттенхаус и его адвокат подали в суд штата Висконсин ходатайство о возвращении конфискованной штурмовой винтовки. Об этом сообщает газета New York Post.

Марк Ричардс, адвокат американского юноши, который стал участником резонансного судебного процесса, 28 января должен приехать в суд, чтобы запросить прокуроров вернуть Кайлу Риттенхаусу его штурмовую винтовку, из которой он в целях самообороны застрелил двух человек во время уличной акции протеста летом 2020 года.

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1 декабря прошлого года Риттенхаус пообещал уничтожить свою винтовку AR-15. Он признался, что после резонансного убийства и последовавшего за ним судебного процесса он больше не хочет владеть оружием.

19 ноября 2021 года суд присяжных признал молодого человека невиновным по всем пунктам обвинения. Подростку предъявили обвинения по шести пунктам, в том числе в предумышленном убийстве. Максимальный срок — пожизненное лишение свободы. Защита Риттенхауса настаивала на том, что молодой человек не превысил пределов допустимой самообороны.

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Дмитрий Сотак
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