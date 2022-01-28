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Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о своих тренировках и «легендарных» обедах

Актер Дуэйн Джонсон признался, что ест семь раз в день и тренируется на пустой желудок

Фото: globallookpress.com

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о своих утренних тренировках и диете. Его интервью опубликовало издание Men’s Journal.

По словам Джонсона, он начинает день с кардиотренировки на пустой желудок и ест лишь после этого. «У меня бывает где-то от шести до семи приемов пищи в день, — признался он. — Я стараюсь, чтобы они были максимально сбалансированными и содержали белки, углеводы, хорошие жиры — и периодически сахар в правильное время дня».

Рацион 49-летнего актера зависит от его кратковременных и долговременных планов на ближайшую неделю, месяц и год и может меняться, когда он готовится к съемкам. Один раз в неделю Джонсон позволяет себе расслабиться и отклониться от строгой диеты. Он назвал свои воскресные обеды «легендарными».

Ранее сообщалось об изнурительной диете, которой придерживался актер Генри Кавилл ради съемок в сериале «Ведьмак». В первый день он выпивал полтора литра жидкости, во второй — пол-литра, а в третий не пил ничего.

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Олег Парамонов
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