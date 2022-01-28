Финансист дал прогноз о судьбе рубля к концу зимы

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин предсказал судьбу рубля к концу зимы. Его слова передает агентство «Прайм».

Бабин считает, что шанс на укрепление рубля появится в том случае, если сократится дисконт за геополитические риски, который значительно увеличился за январь 2022 года. Он отметил, что рубль недооценен: при нынешней цене нефти марки Brent доллар не должен превышать 67 рублей. Эксперт назвал разницу с курсом геополитическое премией за риски.

По словам специалиста, при благоприятном стечении обстоятельств рубль может вернуться в диапазон 72-76 за доллар. «Вряд ли мы увидим доллар даже ниже 70 рублей, поскольку дорогое сырье замедляет рост глобальной экономики, что в конченом счете ударит по спросу, вызвав падение цен на него», — дал прогноз финансист.

Ранее аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов дал совет желающим купить валюту россиянам. Он заявил, что в условиях нарастания напряжения в отношениях с западными странами, россиянам стоит воздержаться от операций с валютами. Специалист пояснил, что исход подобных периодов нестабильности зависит от человеческого фактора и принятия решений конкретных лиц.