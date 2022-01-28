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Посол США заявил о доказывающих угрозу Украине со стороны России фактах

Посол Салливан: у США есть факты, позволяющие утверждать об угрозе Киеву со стороны Москвы

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

У США есть факты, доказывающие возможную угрозу Украине со стороны России. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан, передает РИА Новости.

«Российские власти заявляют, что у нее нет намерений вторгаться в Украину, но факты "на земле" свидетельствуют совершенно о другой картине», — рассказал дипломат. Он отметил, что американский президент Джо Байден ранее заявлял о фактах, позволяющих утверждать, что российские силы готовы напасть на Украину.

«Если Россия осуществит агрессию в отношении Украины, нарушит ее суверенитет, то экономические последствия для нее будут огромны», — подчеркнул Салливан.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям заявил, что Москва не собирается начинать войну против Украины. Он подчеркнул, что российская сторона намерена решать конфликт с США и НАТО только дипломатическими методами.

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Екатерина Андреева
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