Франция заявила о готовности к блокировке «Северного потока-2»

Страны Евросоюза готовы ввести санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» в том случае, если Россия начнет вторжение на Украину. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, цитату приводит ТАСС.

Он отметил, что это одна из контрмер, «призванных показать России, что военный конфликт на Украине несет для нее серьезные риски». При этом дипломат признал, что западным странам следует продолжать вести диалог с официальной Москвой.