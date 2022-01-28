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В России понадеялись на нежелание Евросоюза «стрелять себе в ногу» из-за газа

Постпред РФ в ЕС Чижов: рассчитываем, что партнеры не станут «стрелять себе в ногу»

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Россия надеется, что Евросоюз не станет «стрелять себе в ногу», политизируя сотрудничество в энергетической сфере. Об этом заявил постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов в интервью газете «Известия».

Как напомнил Чижов, энергетический диалог между Россией и ЕС был заморожен в 2014 году, и инициатором этого стала не российская сторона. Поэтому на данный момент говорить о каких-либо совместных договоренностях на двустороннем уровне нельзя. При этом реализуемые в настоящее время проекты, в том числе и газопровод «Северный поток-2», являются коммерческими. «Рассчитываем на то, что наши западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе "стрелять в ногу"», — подчеркнул постпред.

Россия исходит из того, что стабильные поставки российского газа в Евросоюз выгодны обеим сторонам. Кроме того, такие поставки являются не только коммерческим, но и политическим интересом Европы, добавил Чижов.

Ранее замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что торговля и экономическое взаимодействие России и Германии вносит весомый вклад в энергетическую безопасность Европы.

Марина Совина
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