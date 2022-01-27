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В МИД рассказали о роли России в энергетической безопасности Европы

МИД России: Москва рассматривает торговлю с Германией как ключевой элемент сотрудничества

Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

Торговля и экономическое взаимодействие России и Германии вносит весомый вклад в энергетическую безопасность Европы, заявил во время брифинга замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Позиция Москвы остается неизменной. Мы рассматриваем [сотрудничество] как ключевой элемент взаимодействия, которое вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы в целом. Несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию, наши торговые партнеры разделяют такой подход», — рассказал дипломат.

Ранее на брифинге Зайцев заявил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о подготовке войск альянса к переброске на восток Европы создают неблагоприятный фон для диалога России и Запада по гарантиям безопасности.

27 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок предупредила, что Германия готова включить в список санкций «Северный поток-2» в случае военного вторжения России на Украину. Она подчеркнула, что Берлин рассматривает «весь спектр ответов» на возможную агрессию.

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Валентина ШварцманДмитрий Сотак
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