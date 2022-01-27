В МИД России раскритиковали заявления НАТО о переброске войск в Европу

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о подготовке войск альянса к переброске на восток Европы создают неблагоприятную обстановку. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, передает корреспондент «Ленты.ру».

Речь о заявлении от 25 января, в котором Столтенберг подтвердил возможность продолжить наращивать присутствия альянса на восточном фланге Европы, включая возможное размещение дополнительных боевых групп. По его словам, необходимо подготовиться к переброске военных из-за «российской угрозы».

«Россия никому не угрожает. Почему НАТО раскручивают истерику, нам понятно — как еще объяснить стратегию военного сдерживания России?» — добавил представитель ведомства. Зайцев добавил, что подобные заявления Столтенберга создают неблагоприятный фон для диалога по гарантиям безопасности.

