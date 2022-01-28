В Госдуме прокомментировали скандал с поддержавшей Путина украинской актрисой

Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий прокомментировал скандал с поддержавшей президента Владимира Путина украинской актрисой и телеведущей Снежаной Егоровой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Егорова достойна уважения, человек выражал свою позицию честно и открыто, понимая, что в ее отношении начнутся преследования», — сказал Водолацкий.

Парламентарий подчеркнул, что подобное публичное заявление, сделанное на Украине, является почти подвигом, с учетом обстановки в стране. Несмотря на то что в Киеве существуют даже отряды по борьбе с русским языком, большинство украинцев поддерживают российского президента, считает депутат.

Ранее Егорова опубликовала видеозапись программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1». В сюжете глава государства рассказывает о вмешательстве США в российскую политику. «Да! Я поддерживаю Путина! И не собираюсь менять свое мнение о том, что пора вернуть здравый смысл в Украину!» — написала телеведущая.