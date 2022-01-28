В российском городе один человек погиб при взрыве cнаряда времен войны

В городе Реж Свердловской области сдетонировал снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил источник «Интерфакса» в скорой помощи.

По словам собеседника агентства, военный снаряд взорвался в российском городе во время проведения ремонтных работ. Пострадали еще шесть человек, их госпитализировали.

Специалисты хотели вывезти обнаруженный снаряд на предприятие по утилизации. Он сдетонировал при выгрузке из автомобиля.

Источник подчеркнул, что все пострадавшие россияне — сотрудники местного завода.

Ранее в Кировском районе Ленинградской области россиянин попытался распилить найденный им артиллерийский снаряд и погиб из-за взрыва боеприпаса. Мужчина скончался на месте происшествия.