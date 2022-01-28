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Раскрыты цели санкций США

The Wall Street Journal: санкции США коснутся банков и операций с суверенным долгом

Фото: Chris Helgren / Reuters

Планируемые США санкции против России коснутся государственных банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Цели ограничений раскрыла газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США, выдержки цитирует ТАСС.

В числе банков, в отношении которых планируются ограничения, назван ВТБ, однако, по данным издания, список еще может измениться, санкции дорабатываются. Из сообщения газеты следует, что под ограничения не попадет «Северный поток-2», нет и планов отключения России от системы платежей SWIFT.

Ранее 28 января Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с представителями крупнейших банков страны, чтобы иметь возможность избежать серьезных негативных последствий для мировой финансовой системы.

Как утверждает один из источников агентства, власти США заявили банкам, что они обеспокоены возможными побочными эффектами ограничений, подобных тем, что отмечались в 2018 году, когда санкции спровоцировали серьезный рост цен на алюминий.

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Платон Щукин
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