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Власти США забеспокоились из-за последствий санкций против России

Bloomberg: администрация Байдена обсудила с крупными банками последствия санкций против РФ

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с представителями крупнейших банков страны, чтобы обсудить с ними влияние потенциальных антироссийских санкций и избежать серьезных негативных последствий для мировой финансовой системы, пишет Bloomberg.

Власти США заявили банкам, что они обеспокоены возможными побочными эффектами ограничений, подобных тем, что отмечались в 2018 году, рассказал источник агентства. Тогда очередные санкции в отношении России, ударившие по «Русалу», привели к перебоям в поставках алюминия, из-за чего цены на него взлетели на 30 процентов.

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В дискуссии участвовали высокопоставленные менеджеры таких организаций, как Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs Group, таким образом в администрации хотят принять решение по поводу конкретных ограничений, утверждают собеседники Bloomberg.

Представитель Минфина сообщил, что Вашингтон рассматривает различные варианты санкций, которые могли бы нанести серьезный удар по экономике России. «Оценка потенциальных побочных эффектов и поиск способов их ограничить — разумное решение с точки зрения государственной политики. Это стандартная практика», — указал пресс-секретарь ведомства. Представители банков от комментариев отказались.

Европейские государства, в свою очередь, обеспокоены потенциальным ущербом из-за возможного ограничения поставок росийского газа. Так, по данным Bloomberg, Германия просила Вашингтон сделать исключение для энергетического сектора. К осторожности власти США призвали и американские гиганты.

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Платон Щукин
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