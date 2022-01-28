Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Власти Германии оценили готовность к прекращению поставок газа из России

Представитель кабмина ФРГ: мы уверены, что Россия останется надежным поставщиком газа

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская сторона выполняет все обязательства по поставкам газа, Берлин уверен, что так будет и в дальнейшем, заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт. Такую оценку представитель властей дал, отвечая на вопрос о том, готова ли Германия к возможному прекращению поставок в случае обострения ситуации вокруг Украины, пишут РИА Новости.

«Российские договоры о поставках газа, по нашим данным, до сих пор полностью выполняются, и мы твердо уверены, что так это и останется и что Россия и впредь останется надежным поставщиком», — указал представитель кабмина, добавив, что Германия «готовится ко всему, к чему следует готовиться».

Котировки TTF1! от TradingView

Германия зависит от поставок российского газа на 55 процентов, указывал глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек. На фоне обострения отношений России и Запада из-за обсуждения возможного конфликта на Украине США и Евросоюз обсуждают введение санкций против Москвы, которые могут затронуть и сырьевой экспорт.

По данным СМИ, Германия попросила власти США сделать исключение для энергетической отрасли, опасаясь срыва поставок. Вашингтон в свою очередь активизировал работу по поиску альтернативы российскому газу для европейских стран. Речь может идти, в частности, о поставках из Катара и Австралии, однако эксперты полагают, что таких объемов для полноценной замены не хватит.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Медведев вышел в финал Australian Open
Экономика Европы оказалась под угрозой
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о финале кинотрилогии «Стражи Галактики»
Лукашенко назвал себя диктатором
Сотрудника консульства России в Мюнхене объявили персоной нон грата
Мать найденного в канализации ребенка раскрыла подробности его пропажи
Назарбаев прокомментировал перемены в Казахстане
Полицейские задержали водившего без прав с 12 лет 84-летнего пенсионера
Медведев прокомментировал выход в финал Australian Open
Неизвестный напал на дом Тейлор Свифт
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter