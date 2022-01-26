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Европе предложили заменить российский газ австралийским

Австралийский министр заявил о готовности помочь Европе с заменой российскому газу

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Австралия «готова помочь с любыми запросами», касающимися поставок сжиженного природного газа (СПГ) европейским странам. С соответствующим предложением выступил министр ресурсов страны Кит Питт, пишет газета The Australian.

Австралийский СПГ может послужить заменой российскому газу в случае его возможной нехватки на фоне геополитической напряженности. Заявления Питта прозвучали после сообщений о том, что альтернативу российским поставкам ищет США: Вашингтон ведет переговоры с поставщиками из Австралии и Катара. Министр заявил, что местные компании надежны, а ситуация свидетельствует о том, «как важны австралийские ресурсы для энергетики во всем мире».

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Об обсуждении возможных поставок газа из Катара ранее в январе сообщало агентство Bloomberg. Переговоры ведет администрация США. По данным источников, Байден планирует пригласить в США эмира Катара, шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

В Европе при этом просят США при введении санкций против России сделать для энергетического сектора исключение. С соответствующими призывами выступил Берлин.

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Платон Щукин
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