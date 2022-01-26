План Байдена по помощи Европе признали физически нереальным

План президента США Джо Байдена помочь с поставками газа в Европу за счет договоренностей с другими странами в случае ограничения российского экспорта нереален, пишет Daily Mail. Другие государства просто не смогут обеспечить необходимых объемов в том случае, если Россия поставки прекратит, признают эксперты.

Инициатива просто провалится, заявила специалист Брукингского института Саманта Гросс. «Если Россия все полностью перекроет, мы этого не компенсируем. Другие поставщики не справятся, это просто невозможно физически», — пояснила она. Европа уже в трудном положении, и газа для выхода из ситуации просто недостаточно, подчеркнула специалист.

В США рассчитывают, в частности, на помощь Катара, занимающего третье место по запасам газа в мире. Однако производство в стране уже идет на полную мощность, а большая часть грузов отправлена в Азию для исполнения долгосрочных контрактов, нарушать которые нельзя, указывает Bloomberg.

Готовность «помочь с любыми запросами», касающимися поставок газа, выражала также Австралия. С соответствующим предложением выступил министр ресурсов страны Кит Питт. Министр заявил, что местные компании надежны, а ситуация свидетельствует о том, «как важны австралийские ресурсы для энергетики во всем мире».

