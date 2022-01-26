Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

План Байдена по помощи Европе признали физически нереальным

Эксперт Брукингского института признала невозможным план Байдена помочь Европе с газом

Фото: Shutterstock

План президента США Джо Байдена помочь с поставками газа в Европу за счет договоренностей с другими странами в случае ограничения российского экспорта нереален, пишет Daily Mail. Другие государства просто не смогут обеспечить необходимых объемов в том случае, если Россия поставки прекратит, признают эксперты.

Инициатива просто провалится, заявила специалист Брукингского института Саманта Гросс. «Если Россия все полностью перекроет, мы этого не компенсируем. Другие поставщики не справятся, это просто невозможно физически», — пояснила она. Европа уже в трудном положении, и газа для выхода из ситуации просто недостаточно, подчеркнула специалист.

Котировки TTF1! от TradingView

В США рассчитывают, в частности, на помощь Катара, занимающего третье место по запасам газа в мире. Однако производство в стране уже идет на полную мощность, а большая часть грузов отправлена в Азию для исполнения долгосрочных контрактов, нарушать которые нельзя, указывает Bloomberg.

Готовность «помочь с любыми запросами», касающимися поставок газа, выражала также Австралия. С соответствующим предложением выступил министр ресурсов страны Кит Питт. Министр заявил, что местные компании надежны, а ситуация свидетельствует о том, «как важны австралийские ресурсы для энергетики во всем мире».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
На Украине предложили России вступить в НАТО
Назван замедляющий старение популярный фрукт
США назвали наказание для России при эскалации на Украине
Вирусолог предсказал спад волны омикрон-штамма в России
Украина начала подготовку «народного сопротивления» из-за России
Стали известны подробности о лечении Плющенко
Ученые предупредили о риске биобезопасности из-за коронавируса
Пушков допустил провокации Киева в Донбассе для введения «адских санкций»
Назван способ восполнить нехватку стажа для пенсии
Действия МИД Украины сравнили с поведением «обиженной девицы»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter