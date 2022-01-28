Зеленский раскрыл содержание переговоров с Байденом
Зеленский: в ходе переговоров согласовали с Байденом совместные действия по деэскалации
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание своего телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
По словам Зеленского, во время разговора они с Байденом обсудили дипломатические усилия по деэскалации ситуации и согласовали совместные действия. Также в ходе беседы была затронута тема финансовой поддержки Украины со стороны США, отметил украинский лидер.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что Байден не рассчитывает в ходе разговора с Зеленским объявлять о каких-либо конкретных шагах по ситуации вокруг Украины. По ее словам, это скорее звонок, чтобы сверить часы.