Зеленский раскрыл содержание переговоров с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание своего телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Зеленского, во время разговора они с Байденом обсудили дипломатические усилия по деэскалации ситуации и согласовали совместные действия. Также в ходе беседы была затронута тема финансовой поддержки Украины со стороны США, отметил украинский лидер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что Байден не рассчитывает в ходе разговора с Зеленским объявлять о каких-либо конкретных шагах по ситуации вокруг Украины. По ее словам, это скорее звонок, чтобы сверить часы.