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В Белом доме раскрыли содержание предстоящих переговоров Байдена и Зеленского

Псаки: Байден в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Зеленским
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukranian Presidential Press Service / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден в ближайшее время проведет телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом она заявила на брифинге, передает ТАСС.

«Это произойдет вскоре сегодня днем, и, как только это произойдет, я ожидаю, что мы ознакомим вас с его содержанием», — рассказала Псаки.

При этом пресс-секретарь Белого дома отметила, что Байден не рассчитывает в ходе разговора с Зеленским объявлять о каких-либо конкретных шагах по ситуации вокруг Украины. По ее словам, лидеры двух стран обсудят последние дипломатические усилия по сдерживанию России. Байден также подтвердит приверженность Штатов территориальной целостности и поддержке суверенитета Украины, подчеркнула она. Псаки добавила, что это скорее звонок, чтобы сверить часы.

Ранее офис украинского президента сообщал, что Зеленский и Байден созвонятся 27 января. «Да, разговор состоится», — сказал собеседник издания УНИАН в администрации главы государства.

Марина Совина
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