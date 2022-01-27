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Зеленский и Байден созвонятся

Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится 27 января
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Adam Schultz / The White House / AP

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден созвонятся 27 января. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в офисе украинского президента.

«Да, разговор состоится», — сказал собеседник издания.

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25 января

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ознакомился с письменным ответом США на предложения России по безопасности до того, как документ был передан Москве.

«Никаких возражений с украинской стороны. Важно, что США остаются в тесном контакте с Украиной до и после всех контактов с Россией. Никаких решений по Украине без Украины. Золотое правило», — заверил глава МИД.

В свою очередь, министр иностранных дел Росси Сергей Лавров обвинил США в подталкивании Украины к провокациям против России.

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София Сарджвеладзе
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