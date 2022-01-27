Украина заявила об отсутствии возражений на ответ США России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии у Киева возражений на ответ США по предложениям России по безопасности. Об этом он 27 января написал в Twitter.

«Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. Никаких возражений с украинской стороны. Важно, что США остаются в тесном контакте с Украиной до и после всех контактов с Россией. Никаких решений по Украине без Украины. Золотое правило», — заявил Кулеба.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о содержании ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. По словам министра, американцы не коснулись важнейших для РФ пунктов, однако сохранили возможность продолжать диалог.

«По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», — пояснил Лавров.