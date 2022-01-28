Россиянин посетил африканскую страну и поведал о ненависти к русским

Российский путешественник Вячеслав Волков посетил Сомали, которое признано одним из самых опасных государств мира из-за высокого уровня преступности, и поведал о ненависти местных жителей к русским. Об этом он рассказал в статье для «Ленты.ру».

По словам туриста, при оформлении документов на визу в африканскую страну необходимо указать принимающую сторону, которая поручится за вас и будет гарантировать безопасность во время пребывания в стране. «В Сомали достаточно сложно попасть, и это единственное государство из всех, в котором мне пришлось брать охрану. Без нее иностранцу проникнуть сюда нереально», — сказал он.

Россиянин отметил, что позже сомалийцы объяснили ему, с чем связны подобные сложности с получением разрешительных документов, — местные жители «испытывают напряженность» в отношении россиян. «Они предполагают, что отечественные военные причастны к потоплению лодки с обезоруженными сомалийскими пиратами», — пояснил Волков. Путешественник рассказал, что после данного инцидента члены местных группировок заявили, что в будущем брать в плен граждан России не будут, и, если последние будут им попадаться, их будут убивать на месте.

Ранее в декабре отечественная туристка посетила Венесуэлу, которая также входит в число самых опасных стран мира, и рассказала об особенностях отдыха. По словам девушки, до пандемии коронавируса эта страна была не самым популярным и бюджетным направлением для россиян, однако сейчас ситуация поменялась.