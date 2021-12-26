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Россиянка объяснила необходимость поездки в самую опасную страну мира

Российская туристка рассказала об особенностях отдыха в Венесуэле

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Россиянка посетила Венесуэлу, которая считается одной из самых опасных стран мира из-за высоко уровня преступности, и рассказала об особенностях отдыха. Ее впечатления опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, до пандемии коронавируса эта страна была не самым популярным и бюджетным направлением для россиян, однако сейчас ситуация поменялась. «Российские туроператоры вынуждены искать любые пути, чтобы продавать туры в страны, где требования к документам и тестам минимальные», — объяснила она.

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Автор отметила, что сейчас почти все путешественники едут на курортный остров Маргаритас в Карибском море, куда нет необходимости покупать организованный тур. Прежде всего туристка порекомендовала побывать в Порламаре, где есть много роскошных магазинов, ресторанов и сувенирных лавок.

Россиянка рассказала, что путевка на девять ночей в пятизвездочный отель «все включено» обошлась ей в 153 тысячи рублей. Больше всего ее впечатлили чистый широкий пляж с белоснежным песком и свежие номера после ремонта, а в качестве минусов она указала неработающий кондиционер и отсутствие анимации.

Ранее в декабре побывавшая в Венесуэле россиянка рассказала об особенностях отдыха в стране. По ее словам, из-за преступности туристам, которые приехали «дикарем», может быть небезопасно перемещаться между городами. «Да и самостоятельно брать билеты и отель выходит почти в два раза дороже, чем если брать тур», — отметила она.

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Мария Гейн
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