Россиянка отдохнула в одной из самых опасных стран мира и осталась в восторге

Россиянка побывала в Венесуэле, которая считается одной из самых опасных стран мира из-за высокого уровня преступности, и поделилась впечатлениями об отдыхе. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

Путешественница призналась, что побоялась ехать в Венесуэлу самостоятельно и купила путевку у туроператора. По ее словам, на материковой части все отели обычно отгорожены колючей проволокой, а обычных туристов могут с легкостью ограбить или похитить ради выкупа.

«Так что ехать дикарями, как мы любим, даже таким отчаянным туристам, как мы, было страшновато. Да и самостоятельно брать билеты и отель выходит почти в два раза дороже, чем если брать тур», — рассказала автор и добавила, что в итоге осталась в восторге от отпуска.

Путевка на остров Маргарита на 10 дней обошлась ей в 184 тысячи рублей на двоих. На экскурсии девушка потратила 200 долларов (примерно 14,5 тысячи рублей), на сувениры — 400 долларов (около 29 тысяч). Каждый обед или ужин за пределами отеля стоил в пределах 10 долларов на одного (около 739 рублей).

Туристка остановилась в трехзвездочном отеле, который напомнил ей гостиницу на Гоа — больше всего ее впечатлило благоустройство территории. «Такое количество кактусов разных форм и размеров я в жизни не видела! Еще были пеликаны и колибри», — отметил она.

Также ей понравились пляж и море с теплой водой и поездка на остров Коча, где находится знаменитое розовое соленое озеро. При этом она порекомендовала покупать экскурсии у местных жителей, которые предлагают свои услуги прямо на пляже, так как они в два раза дешевле, чем у отельных гидов.

Ранее в октябре оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить полномасштабное авиасообщение с Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией. Полеты начали выполняться с 9 ноября.