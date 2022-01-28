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Назван возможный срок реформирования ПФР

Депутат Нилов: реформирование ПФР и ФСС можно провести за год

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Реформирование Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единую организацию — Социальный фонд — можно провести за год, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Своим мнением на этот счет он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Речь идет о том, что в первую очередь к 2023 году будут приняты закон и подзаконные акты. Я считаю, что за год это вполне можно сделать. Дальше будет обязательно переходный период», — поделился своим предположением Нилов.

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Депутат сообщил, что подготовительная работа по реорганизации фондов уже идет. Он отметил, что с учетом нынешних технических средств, то есть синхронно работающих баз данных и искусственного интеллекта, объединение структур вполне реально осуществить за год. «Самое главное — не должно быть спешки, которая может привести к каким-то некорректным решениям, из-за которых могут пострадать граждане», — резюмировал председатель профильного комитета Госдумы.

Ранее стало известно, что правительство планирует реорганизовать ПФР и ФСС в единую организацию — Социальный фонд. Работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Получение социальных услуг также должно стать более удобным за счет объединения административных функций.

Объединение ПФР и ФСС в единую организацию не принесет неудобства гражданам, а также облегчит работу нанимателю, считает Ярослав Нилов. Депутат отметил, что часть выплат для россиян может даже увеличиться.

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Виктория Немис
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