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В высоких ценах на нефть и газ нашли угрозу для человечества

Carbon Tracker: повышение цен на нефть и газ может помешать борьбе с изменением климата

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Повышение цен на нефть и газ может помешать человечеству достигнуть цели по декарбонизации экономики и ухудшить климатическое положение. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра Carbon Tracker.

Авторы работы заявили, что рост цен на нефть до 90 долларов за баррель может побудить инвесторов вкладывать больше денег в долгосрочные проекты, связанные с ископаемым топливом. Развитие этих проектов будет сопряжено со значительными выбросами парниковых газов в атмосферу, которые ускоряют глобальное потепление и создают угрозу для человечества.

При этом, по прогнозам аналитиков, проекты могут оказаться прибыльными только в краткосрочной перспективе. «Компании могут рассматривать высокие цены на энергоносители как огромную неоновую вывеску, призывающую инвестировать в ископаемое топливо. Однако если они продолжат развивать проекты, связанные с добычей нефти, в тот момент, когда спрос на нее начнет снижаться, это может привести к кошмарному сценарию», — рассказал ведущий автор исследования Аксель Далман. Он предупредил, что из-за падения цен на энергоносители цен держатели акций могут оказаться в «катастрофической ситуации» и потерять много денег. Участникам кампании по борьбе с изменениями климата это грозит отдалением от целей по сокращению выбросов парниковых газов, заявленных на Парижской конференции 2015 года.

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Цены и спрос на нефть и газ по мере восстановления экономики после пандемии коронавируса выросли до рекордного уровня. Стоимость нефти поднялись с минимальных 20 долларов за баррель в апреле 2020 года до семилетнего максимума в 90 долларов за баррель 26 января 2022 года. К концу года показатель может достичь 100 долларов.

Ранее в январе исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль призвал мировые правительства утроить инвестиции в низкоуглеродные источники энергии в течение следующего десятилетия, чтобы сократить зависимость от газа и избежать благодаря этому энергетического кризиса в будущем.

По данным школы управления «Сколково», объем выбросов от нефтегазового сектора составляет 12 процентов от общего числа выбросов парниковых газов в атмосферу.

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Платон Щукин
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