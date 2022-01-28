Порошенко посоветовал Зеленскому «прийти в сознание» и заправить танки горючим

Пока президент Украины Владимир Зеленский преследует оппозицию и занимается укреплением своего имиджа, власти фактически не занимаются укреплением Вооруженных сил и отражением «российской агрессии» в Донбассе. С таким заявлением выступил экс-глава республики Петр Порошенко, его слова приводит пресс-служба партии «Европейская солидарность».

По мнению политика, сейчас украинский лидер боится своих политических оппонентов сильнее, нежели президента России Владимира Путина, а потому не интересуется состоянием армии. Он посоветовал Зеленскому «прийти в сознание», задуматься об увеличении военных расходов или хотя бы «заправить украинские танки горючим».

«Для бронетехники нет солярки. Уровень комплектности украинских боевых бригад 50-55 процентов, и никто не продлевает контракты с военнослужащими в связи с тем, что денежное обеспечение армии [находится] на уровне ниже средней зарплаты в стране», — заявил Порошенко.

Он добавил, что сейчас среднестатистический охранник в украинском супермаркете получает больше, чем боец спецназа или десантник. При этом оппозиционер напомнил, что увеличение расходов на оборону из-за обострения ситуации в Донбассе не поддержали всего две фракции Верховной Рады — «Оппозиционная платформа — За жизнь» и пропрезидентская «Слуга народа».

«Но с точки зрения Зеленского, никаких дополнительных расходов государственного бюджета, никакого увеличения финансирования армии, ни одного усиления развертывания резервов первой очереди не нужно», — заключил экс-президент.

Ранее Порошенко потребовал от украинского парламента принять поправки в закон о бюджете на 2022 год и дополнительно профинансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 50 миллиардов гривен (138 миллиардов рублей). Он указал, что последние три месяца «весь мир думает, как помочь Киеву», но его руководство эти проблемы совершенно не интересуют.