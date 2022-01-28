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Россиян предупредили о рисках въезда в Таиланд по новой программе

АТОР: условия въезда в Таиланд по программе Test & Go считаются для россиян нестабильными

Фото: Unsplash

Эксперты туротрасли предупредили россиян о рисках, связанных с въездом в Таиланд по ставшей недавно доступной для отечественных туристов программе Test & Go. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, российские туристы могут въехать в Таиланд по этой программе с 1 февраля — к уже доступным направлениям добавляются Чонбури (Банг-Ламунг, Паттайя, Сирача, Сичанг, Саттахип (только На-Джомтьен и Банг Сарай) и Трат (Ко Чанг)). Тем не менее туроператоры советуют продолжать ездить на отдых по схеме «песочница», так как ее условия для путешественников из России считаются более стабильными.

Кроме того, туристам напомнили, что, если они заразятся коронавирусом, решать вопросы с дальнейшим пребыванием в стране и лечением им придется самостоятельно.

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«Возможность отдыхать по программе Test & Go, вероятно, привлечет самостоятельных туристов. Но не все понимают, что самостоятельное путешествие в Таиланде сейчас сопряжено с рисками. В случае если у самостоятельного туриста обнаружат положительный тест на COVID-19, дальнейшее решение этой ситуации ляжет на его плечи. Мы советуем туристам приобретать туры у туроператоров, тем самым защищая себя в подобных ситуациях», — дали совет специалисты.

Ранее в январе россиянам разъяснили новые правила посещения Таиланда по туристической программе Test & Go, в рамках которой недавно был упрощен въезд в страну для полностью привитых от COVID-19 туристов. Так, вакцинированным «Спутником V» путешественникам потребуется сертификат иммунизации или подтверждение перенесенного коронавируса, также необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов.

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Дарья Рыбак
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