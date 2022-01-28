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В Еврокомиссии допустили отключение России от SWIFT

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен допустила введение санкций против «Северного потока-2»
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: John Thys / Pool / Reuters

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обсуждает все возможные санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом она сообщила в эфире CNN.

По ее словам, ЕС рассматривает все варианты ограничений. В частности, Урсула фон дер Ляйен допустила отключение России от международной платежной системы SWIFT и введение санкций против «Северного потока-2». Глава Еврокомиссии предупредила, что Москву ждут масштабные последствия в случае агрессии против Киева.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) запросил у европейских банков отчеты об их готовности к введению санкций против России. В ЕЦБ предупредили кредиторов, представленных в России, о необходимости приготовиться к введению международных санкций в том случае, если «Москва нападет на Украину».

Ксения Назарова
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