В Еврокомиссии допустили отключение России от SWIFT

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обсуждает все возможные санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом она сообщила в эфире CNN.

По ее словам, ЕС рассматривает все варианты ограничений. В частности, Урсула фон дер Ляйен допустила отключение России от международной платежной системы SWIFT и введение санкций против «Северного потока-2». Глава Еврокомиссии предупредила, что Москву ждут масштабные последствия в случае агрессии против Киева.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) запросил у европейских банков отчеты об их готовности к введению санкций против России. В ЕЦБ предупредили кредиторов, представленных в России, о необходимости приготовиться к введению международных санкций в том случае, если «Москва нападет на Украину».