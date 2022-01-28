Экономика Европы оказалась под угрозой

Рост экономики еврозоны оказался под угрозой из-за проблем Германии, пишет Bloomberg. Наиболее развитая страна региона фиксирует снижение ВВП, что негативно сказывается на остальных членах объединения.

Власти Германии опубликовали статистические данные, согласно которым промышленное производство в стране по итогам четвертого квартала 2021 года сократилось на 0,7 процента — вдвое больше прогнозов экономистов. Несмотря на оптимистичные показатели во Франции и Испании, немецкие данные насторожили специалистов и вызвали у них опасения о ближайшем будущем экономики еврозоны.

Индикатор настроений бизнеса, регулярно вычисляемый Европейской комиссией, снизился в начале года до 112,7 пункта, что стало худшим показателем за последние девять месяцев. Особые тревоги связаны с проблемами, проявившимися на фоне пандемии коронавируса. Среди них есть перебои с поставками, ограничения в сфере услуг и на производственных объектах.

Также в качестве причины проблем называется напряженность на российско-украинской границе, куда Москва в последние месяцы усиленно стягивает войска. Это, по мнению экономистов, может привести к сокращению спроса. Чтобы предотвратить такой сценарий, правительства стран еврозоны стремятся компенсировать потребителям возросшие из-за рекордной инфляции расходы.