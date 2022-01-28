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На популярном пляжном курорте предотвратили теракт

РИА Новости: в туристической зоне Туниса предотвратили теракт

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спецслужбы Туниса в туристической зоне предотвратили теракт с участницей смертницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

В ведомстве заявили, что террористический акт на популярном пляжном курорте планировала совершить 22-летняя гражданка Туниса, вернувшаяся из Сирии.

По информации служб безопасности, девушка прошла там боевую подготовку. «Антитеррористическое управление Национальной гвардии в связи с этим возбудило уголовное дело и арестовало данное лицо (гражданку Туниса — прим. «Ленты.ру») в аэропорту Тунис-Карфаген 10 января», — уточнили в МВД.

Ранее в сентябре 2021 года в Абхазии, в одном из отелей Пицунды, пьяный турист из Самары ранил ножом двух человек. В правоохранительных органах уточнили, что путешественник «беспричинно» нанес владельцу гостиницы несколько колото-резаных травм в область рук и шеи.

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Мария Гейн
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