Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Представитель ООН посетит китайский Синьцзян

Верховный комиссар ООН по правам человека посетит китайский Синьцзян после Олимпиады

Фото: Guang Niu / Getty Images

Китай согласовал визит Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) Мишель Бачелет в китайский регион Синьцзян в первой половине 2022 года, сразу после зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает газета South China Morning Post.

Бачелет пыталась получить разрешение на поездку в Китай с сентября 2018 года. Разрешение на визит было получено при условии, что комиссар посетит Синьцзянь после проведения Олимпиады, и визит будет «дружественным» и «не будет оформлен как расследование».

«Усилия китайского правительства не смогут отвлечь внимание мировой общественности от преступлений против человечности, направленных против уйгуров и других тюркских народов», — заявила Софи Ричардсон, представитель Human Rights Watch.

Материалы по теме:
Белые страдания Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
Белые страданияМодные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
21 апреля
С оси Си. Си Цзиньпин строит великий Китай. Что ждет страну в эпоху процветающего тоталитаризма?
С оси Си.Си Цзиньпин строит великий Китай. Что ждет страну в эпоху процветающего тоталитаризма?
25 декабря

24 декабря 2021 года Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) выступило против закона США о предотвращении принудительного труда и назвало обвинения Белого дома в использовании в КНР рабского труда уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) полностью сфабрикованными.

В китайском регионе Синьцзян проживает более миллиона уйгуров — мусульман тюркского происхождения. Западные СМИ давно утверждают, что представителей этого этноса власти насильно содержат в государственных лагерях и принуждают к труду. Кроме того, утверждается, что проживающим там мусульманам запретили называть детей традиционными для них именами, заставили есть свинину и пить алкоголь. В сети также появлялась информация о подселении представителей титульной нации в уйгурские семьи и поощрении уйгурских женщин, решившихся на стерилизацию.

В начале марта прошлого года аналитический центр Newlines Institute заявил, что власти КНР нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением, говорилось в заявлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об индексации пенсий
Обсуждение глобальной проблемы назвали «салатом из чепухи»
Лукашенко снова пообещал «уйти на покой»
Объяснен интерес США к возрождению ракетного договора с Россией
Порошенко обвинил Зеленского в поиске компромата на судей по его делу
Пять ресторанов в Москве пригрозили закрыть за несоблюдение санитарных норм
Кремль рассказал о содержании переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине
Доктор Мясников раскрыл порядок действий при первых симптомах омикрон-штамма
Кремль прокомментировал масштабы распространения COVID-19 в России
Песков ответил на шутку Нуланд про прокачку водки через «Северный поток-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter