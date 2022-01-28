Представитель ООН посетит китайский Синьцзян

Китай согласовал визит Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) Мишель Бачелет в китайский регион Синьцзян в первой половине 2022 года, сразу после зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает газета South China Morning Post.

Бачелет пыталась получить разрешение на поездку в Китай с сентября 2018 года. Разрешение на визит было получено при условии, что комиссар посетит Синьцзянь после проведения Олимпиады, и визит будет «дружественным» и «не будет оформлен как расследование».

«Усилия китайского правительства не смогут отвлечь внимание мировой общественности от преступлений против человечности, направленных против уйгуров и других тюркских народов», — заявила Софи Ричардсон, представитель Human Rights Watch.

24 декабря 2021 года Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) выступило против закона США о предотвращении принудительного труда и назвало обвинения Белого дома в использовании в КНР рабского труда уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) полностью сфабрикованными.

В китайском регионе Синьцзян проживает более миллиона уйгуров — мусульман тюркского происхождения. Западные СМИ давно утверждают, что представителей этого этноса власти насильно содержат в государственных лагерях и принуждают к труду. Кроме того, утверждается, что проживающим там мусульманам запретили называть детей традиционными для них именами, заставили есть свинину и пить алкоголь. В сети также появлялась информация о подселении представителей титульной нации в уйгурские семьи и поощрении уйгурских женщин, решившихся на стерилизацию.

В начале марта прошлого года аналитический центр Newlines Institute заявил, что власти КНР нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением, говорилось в заявлении.