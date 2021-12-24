Китай выступил против закона США о предотвращении «рабского» труда уйгуров

Высший законодательный орган Китая — Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), выступил против закона США о предотвращении принудительного труда и назвал обвинения Вашингтона в использовании Пекином рабского труда Уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в КНР полностью сфабрикованными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссию ВСНП по иностранным делам.

«Под предлогом защиты прав человека власти США вмешиваются во внутренние дела Китая, ВСНП выступает решительно против этого. Если США продолжат пренебрегать позицией КНР, Китай будет вынужден принять ответные меры», — говорится в заявлении.

Законодатели подчеркнули, что неукоснительно соблюдают Конвенцию о дискриминации в области труда и занятости и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах ООН.

Ранее США сократили импорт китайской одежды и других товаров, изготовленных с использованием «рабского» труда. Американские власти решили наказать Китай, задерживая на таможне грузы, происхождение которых сочтут подозрительным. Речь идет о товарах, при производстве которых использовался принудительный труд.

Служба таможенного и пограничного контроля США заявила, что в этом году задержала не менее 967 грузов на сумму более 367 миллионов долларов и 75 процентов из них, предположительно, содержат хлопок, собранный в Синьцзяне. По оценкам экспертов, труд уйгуров обеспечивает пятую часть мировых поставок этого материала.

В китайском регионе Синьцзян проживает более миллиона уйгуров — мусульман тюркского происхождения. Европейские и американские СМИ давно утверждают, что представителей этой народности власти страны насильно содержат в государственных лагерях и принуждают к труду. Кроме того, утверждается, что проживающим там мусульманам запретили называть детей традиционными для них именами, заставили есть свинину и пить алкоголь. В сети также появлялась информация о подселении представителей титульной нации в уйгурские семьи и поощрении уйгурских женщин, решившихся на стерилизацию.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute заявил, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением, говорилось в заявлении.